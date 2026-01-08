15:50  08 января
Спасатели призвали украинцев никуда не уезжать из-за возможной критической ситуации на дорогах
14:59  08 января
В Украину идут 30-градусные морозы
12:44  08 января
В Киеве приспустили самый большой флаг Украины
08 января 2026, 12:30

В Харькове врач "торговал" наркотиками

08 января 2026, 12:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харькове разоблачили 42-летнего врача. Оказалось, что она незаконно ставила на учет людей и выдавала им наркотики.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В Салтовском районе врач умышленно нарушал порядок учета пациентов. Таким образом, она незаконно выдавала наркозависимым лицам наркотические средства. Для прикрытия она вносила в учетную систему неверные данные личности, в результате чего пациент получал наркотические средства в нескольких местах. Известно о по меньшей мере 25 ее "клиентах".

"Следователи Харьковского районного управления полиции № 2 сообщили злоумышленнице о подозрении по ч. 2 ст. 320 УК Украины. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы сроком до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве задержали 55-летнюю местную жительницу. Как оказалось, она торговала наркотиками и использовала для этого таксистов. Женщине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Харьков медики наркобизнес
