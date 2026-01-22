10:38  22 січня
22 січня 2026, 11:30

Працював на онлайн-магазин: на Харківщині затримали кур'єра наркотиків

22 січня 2026, 11:30
Фото: Нацполіція
20 січня в місті Чугуїв правоохоронці зупинили 24-річного місцевого жителя. Під час перевірки з'ясувалось, що в нього при соті наркотичні речовини

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як виявилось, чоловік працював кур'єром у нелегальному онлайн-магазині, якій займався продажем наркотиків. Зокрема, він залишав так звані "закладки". Під час перевірки у "кур'єра" знайшли п’ять згортків із канабісом, zip-пакет, а також 37 розфасованих згортків із психотропною речовиною PVP.

"Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині ліквідували наркопритон, який організував прикордонник. Фігуранти закуповували наркотики на чорному ринку, фасували їх і збували наркозалежним.

