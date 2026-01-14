10:49  14 января
ДТП на Хмельнитчине: легковушка врезалась в автовоз на встречной, среди погибших – ребенок

Фото: полиция
ДТП произошло 13 января около 14:35 на трассе М-30 "Стрый – Изварино" вблизи села Лесо-Березовка Хмельницкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Житель Херсона на авто Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу, где столкнулся с автовозом Volvo FM 400, за рулем которого находился 59-летний житель Днепропетровской области.

В автомобиле Jeep Grand Cherokee ехала семья с двумя детьми. 7-летний мальчик от полученных травм скончался на месте. Водителя в тяжелом состоянии, его 39-летнюю жену и 1,5-летнюю дочь госпитализировали. От полученных травм сегодня утром 42-летний мужчина скончался в больнице.

Водителя автовоза также госпитализировали с травмами.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 12 января в Хмельницкой области водитель грузовика погиб под колесами трактора, пока крепил буксировочный трос.

