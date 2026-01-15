Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка влетела в отбойник

Фото: Нацполиция

Авария произошла 14 января около 13:40 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Лобковая Балка Хорольской общины Лубенского района. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews .

Предварительно, 67-летний водитель Renault Kangoo выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с отбойником. В результате ДТП погибла на месте его 37-летняя пассажирка.

"Следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего), - Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Ранее в Тернопольской области в ДТП травмировались женщина с двумя детьми. Авария с пострадавшими произошла 6 января около 18:30 на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь в селе Дарахив.