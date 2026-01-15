17:45  15 января
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
16:55  15 января
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
14:35  15 января
На Прикарпатье работники ТЦК за деньги переправляли мужчин в Румынию
15 января 2026, 17:35

Смертельное ДТП в Полтавской области: иномарка влетела в отбойник

15 января 2026, 17:35
Фото: Нацполиция
Авария произошла 14 января около 13:40 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, недалеко от села Лобковая Балка Хорольской общины Лубенского района. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews .

Предварительно, 67-летний водитель Renault Kangoo выехал за пределы проезжей части дороги и столкнулся с отбойником. В результате ДТП погибла на месте его 37-летняя пассажирка.

"Следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры возбуждено уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего), - Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Ранее в Тернопольской области в ДТП травмировались женщина с двумя детьми. Авария с пострадавшими произошла 6 января около 18:30 на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь в селе Дарахив.

ДТП авария Полтавская область
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
Зеленский встретился с Залужным: о чем говорили
15 января 2026, 18:45
Нардепка от "Слуги народа" во время общения с главой НАБУ играла в игры на смартфоне
15 января 2026, 18:34
В Украине разоблачили коррупционную схему в Укртрансбезопасности: организаторов задержали в разных городах
15 января 2026, 18:15
РФ атаковала баллистикой один из крупнейших портов Украины
15 января 2026, 17:45
Тимошенко может выйти под залог: названная сумма
15 января 2026, 17:11
РФ разрушила крупный объект критической энергетической инфраструктуры в Харькове
15 января 2026, 16:55
В Украине усилят ответственность за жестокое обращение с животными
15 января 2026, 16:34
В Киеве умерла женщина во время операции по имплантации ягодиц: получил подозрение платический хирург
15 января 2026, 16:15
60 тысяч за справку: в Полтавской области требовали взятку с мужчины с инвалидностью
15 января 2026, 15:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Виталий Портников
