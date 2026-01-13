Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 13 января в Харьковской области зафиксировали массированную атаку вражеских ударных беспилотников. Взрывы, которые были слышны в Харькове, раздались за пределами города – в ближайшем пригороде

Об этом сообщили начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По словам Терехова, последние удары также были зафиксированы именно в пригороде. Жителей призвали находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности отбоя воздушной тревоги.

Впоследствии стало известно о попадании дрона-камикадзе типа Shahed в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте вспыхнул пожар.

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в результате дроновой атаки на пригород Харькова количество погибших возросло до четырех человек.

Также, по информации ОВА, еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии Харьковская областная прокуратура обнародовала кадры последствий попадания в терминал "Новой почты". На видео зафиксировано масштабное разрушение конструкций логистического центра и уничтожены огнем грузовики.

Напомним, накануне РФ снова совершила атаку на находившиеся в акватории украинских портов гражданские суда. Вражеский дрон повредил танкер под флагом Панамы, который ожидал заката в порт для загрузки растительного масла. Ранение получил один из членов экипажа.