Удар дронами по передмістю Харкова: четверо загиблих, є влучання у дитячий санаторій

Скриншот із відео

У ніч на 13 січня у Харківській області зафіксували масовану атаку ворожих ударних безпілотників. Вибухи, які було чутно в Харкові, пролунали за межами міста – у найближчому передмісті

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За словами Терехова, останні удари також були зафіксовані саме в передмісті. Мешканців закликали перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки до відбою повітряної тривоги.

Згодом стало відомо про влучання дрона-камікадзе типу "Shahed" у дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова. На місці спалахнула пожежа.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок дронової атаки на передмістя Харкова кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Також, за інформацією ОВА, ще шестеро осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Згодом Харківська обласна прокуратура оприлюднила кадри наслідків влучання у термінал "Нової пошти". На відео зафіксовано масштабні руйнування конструкцій логістичного центру та знищені вогнем вантажні автомобілі.

Нагадаємо, напередодні РФ знову здійснила атаку на цивільні судна, які перебували в акваторії українських портів. Ворожий дрон пошкодив танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. Поранення отримав один із членів екіпажу.