01:35  13 січня
23:55  12 січня
16:12  12 січня
13 січня 2026, 07:05

Удар дронами по передмістю Харкова: четверо загиблих, є влучання у дитячий санаторій

13 січня 2026, 07:05
Скриншот із відео
У ніч на 13 січня у Харківській області зафіксували масовану атаку ворожих ударних безпілотників. Вибухи, які було чутно в Харкові, пролунали за межами міста – у найближчому передмісті

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За словами Терехова, останні удари також були зафіксовані саме в передмісті. Мешканців закликали перебувати в укриттях та дотримуватися правил безпеки до відбою повітряної тривоги.

Згодом стало відомо про влучання дрона-камікадзе типу "Shahed" у дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова. На місці спалахнула пожежа.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок дронової атаки на передмістя Харкова кількість загиблих зросла до чотирьох людей.

Також, за інформацією ОВА, ще шестеро осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Згодом Харківська обласна прокуратура оприлюднила кадри наслідків влучання у термінал "Нової пошти". На відео зафіксовано масштабні руйнування конструкцій логістичного центру та знищені вогнем вантажні автомобілі.

Нагадаємо, напередодні РФ знову здійснила атаку на цивільні судна, які перебували в акваторії українських портів. Ворожий дрон пошкодив танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії. Поранення отримав один із членів екіпажу.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
