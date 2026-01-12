Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах

иллюстративное фото: из открытых источников

РФ снова совершила атаку на находившиеся в акватории украинских портов гражданские суда. Туда попал вражеский беспилотник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебу.

По его словам, вражеский дрон попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал заката в порт для загрузки растительного масла. В результате атаки ранения получил один из членов экипажа.

Кроме того, произошла атака на гражданское судно под флагом Сан-Марино, выходившее из порта с грузом кукурузы.

Это еще одно доказательство того, что россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореходства. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", – отметил Кулеба.

Напомним, 9 января армия РФ атаковала 2 гражданских судна у украинских портов в Черном море. Тогда в результате российской атаки пострадали несколько человек.