21:22  12 января
Зеленский уволил главу Волынской ОГА
19:33  12 января
Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах
16:12  12 января
В Украине удержатся морозы: где завтра будет -20 градусов
12 января 2026, 19:33

Россияне снова атаковали гражданские суда в украинских портах

12 января 2026, 19:33
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

РФ снова совершила атаку на находившиеся в акватории украинских портов гражданские суда. Туда попал вражеский беспилотник

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебу.

По его словам, вражеский дрон попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал заката в порт для загрузки растительного масла. В результате атаки ранения получил один из членов экипажа.

Кроме того, произошла атака на гражданское судно под флагом Сан-Марино, выходившее из порта с грузом кукурузы.

Это еще одно доказательство того, что россия сознательно атакует гражданские суда, международную торговлю и безопасность мореходства. Несмотря на постоянный террор со стороны агрессора, Украина продолжает работу портов и выполнение своих международных обязательств", – отметил Кулеба.

Напомним, 9 января армия РФ атаковала 2 гражданских судна у украинских портов в Черном море. Тогда в результате российской атаки пострадали несколько человек.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
