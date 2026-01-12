08:57  12 января
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
08:41  12 января
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
08:12  12 января
Хотел поздравить друзей – получил дело: иностранец запустил салют в Прикарпатье
UA | RU
UA | RU
12 января 2026, 08:49

В Киеве в результате ночной атаки пострадал Соломенский район

12 января 2026, 08:49
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: armyinform
Читайте також
українською мовою

Из-за ночной атаки в Киеве вспыхнул пожар, есть повреждения в жилом секторе

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В результате попадания БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар, его локализовали", – говорится в сообщении.

По другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар.

Мэр добавил, что все службы работают на местах.

Напомним, в ночь на 12 января войска РФ совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, работали силы ПВО.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев война обстрелы атака беспилотники пожар последствия
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
В Киеве прорвало трубы: жители жалуются на отсутствие отопления и света
12 января 2026, 09:58
Россияне снова атаковали критическую инфраструктуру Житомирщины
12 января 2026, 09:55
В Киеве в результате пожара в многоэтажке погибли два человека
12 января 2026, 09:38
Столкновение микроавтобуса и грузовика на Львовщине: одна погибшая и пятеро травмированных
12 января 2026, 09:27
В Киеве ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника
12 января 2026, 09:26
ПВО обезвредила 135 из 156 российских дронов: есть попадания на 11 локациях
12 января 2026, 09:12
Сидел на рельсах: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину
12 января 2026, 08:57
Украинский автобус в Финляндии вылетел в кювет – никто не пострадал
12 января 2026, 08:54
ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
12 января 2026, 08:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
История украинских референдумов: как это было
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Все публикации »
Сергей Фурса
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »