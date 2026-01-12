Иллюстративное фото: armyinform

Из-за ночной атаки в Киеве вспыхнул пожар, есть повреждения в жилом секторе

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В результате попадания БпЛА в нежилое здание в Соломенском районе возник пожар, его локализовали", – говорится в сообщении.

По другому адресу на Соломенке обломки упали возле жилого дома. Взрывной волной выбило окна и возник пожар.

Мэр добавил, что все службы работают на местах.

Напомним, в ночь на 12 января войска РФ совершили атаку на Украину ударными беспилотниками. В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, работали силы ПВО.