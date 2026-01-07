В Харькове судья сбила детей: полиция ищет свидетелей ДТП

Фото: прокуратура

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители начали досудебное расследование по аварии, которая произошла 18 декабря. Около 15:50 женщина за рулем Hyundai Accent ехала по одной из улиц Харькова. Там она сбила двух несовершеннолетних, переходивших проезжую часть дороги.

В результате ДТП две девочки 13 и 14 лет получили тяжелые травмы. Правоохранители ищут свидетелей ДТП.

"Обращаемся к водителям транспортных средств, которые в момент аварии двигались рядом с местом происшествия, в частности к владельцам автомобилей, зафиксированных на фото- и видеоматериалах, с просьбой предоставить любую информацию, которая может иметь значение для установления всех обстоятельств ДТП. Лица, обладающие какими-либо сведениями по данному событию, просим обратиться в дежурную часть ТУ ДБР в городе Полтаве по телефону 0800-350-352 (1)", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области 18-летний водитель без водительского удостоверения на автомобиле Audi сбил 15-летнего подростка, который находился на обочине дороги рядом с припаркованным авто.