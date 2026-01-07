Фото: полиция

ДТП произошло 6 января на автодороге "Н-10" в пределах села Маршинцы Черновицкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

51-летний буковинец за рулем авто Skoda Kodiaq сбил 38-летнюю жительницу села Мамалыга. От полученных множественных травм пешеходка погибла на месте. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Правоохранители изъяли автомобиль. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 5 января на Харьковщине легковушка врезалась в маршрутку на встречной полосе. В результате ДТП пострадали 18 человек.