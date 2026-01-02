В Ровенской области 18-летний водитель без прав сбил подростка

Фото: Национальная полиция

В Сарненском районе Ровенской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмировался несовершеннолетний

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Автопроисшествие произошло 1 января около 04:00 в селе Глинное на улице Центральной.

По предварительным данным следствия, 18-летний местный житель, управляя автомобилем Audi, не учел дорожную обстановку и совершил наезд на 15-летнего односельчанина, который находился на обочине дороги рядом с припаркованным транспортным средством.

В результате ДТП подросток получил перелом голени. Медики госпитализировали его в Ровенскую областную детскую больницу.

Правоохранители установили, что водитель никогда не получал водительское удостоверение. У него отняли биологические образцы.

По факту происшествия следователь начал досудебное расследование. Согласно санкции статьи, руководителю может грозить до трех лет лишения свободы.

