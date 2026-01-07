Фото: полиция

ДТП произошло 7 января около 06:35 вблизи села Бобрик в Роменском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двигаясь в направлении Киева, 22-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter допустил выезд на обочину дороги, в результате чего маршрутка перевернулась. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров. Двоих травмированных 20 и 53 лет доставили в больницу, еще шестерым оказали медпомощь без госпитализации.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Следственные действия продолжаются.

Напомним, 5 января на Харьковщине легковушка врезалась в маршрутку на встречной полосе. В результате ДТП пострадали 18 человек.