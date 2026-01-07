Фото: полиция

ДТП произошло 6 января около 18:30 на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь в селе Дарахов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Жительница Хмельницкого за рулем Peugeot не справилась с управлением на повороте – машина выехала на обочину и остановилась на территории частного домохозяйства.

В результате удара водительница и двое ее детей, 7 и 16 лет, получили ушибы и травмы.

У женщины взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

