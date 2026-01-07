14:56  07 січня
Приковувала ланцюгами до ліжка: на Кіровоградщині працівниці дитбудинку оголосили підозру
14:21  07 січня
У центрі Києва тролейбус застряг у проваллі дороги: рух транспорту перекритий
15:11  07 січня
На Сумщині перекинулася маршрутка: постраждали 8 пасажирів
07 січня 2026, 16:05

У Харкові суддя збила дітей: поліція шукає свідків ДТП

07 січня 2026, 16:05
Фото: прокуратура
Правоохоронці шукають свідків аварії в Харкові, коли суддя збив двох неповнолітніх. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування щодо аварії, яка сталась 18 грудня. Близько 15:50 жінка за кермом Hyundai Accent їхала однією з вулиць Харкова. Там вона збила двох неповнолітніх, які переходили проїзну частину дороги.

Внаслідок ДТП дві дівчинки 13 та 14 років отримали важкі травми. Правоохоронці шукають свідків ДТП.

"Звертаємося до водіїв транспортних засобів, які в момент аварії рухалися поруч із місцем події, зокрема до власників автомобілів, зафіксованих на фото- та відеоматеріалах, із проханням надати будь-яку інформацію, що може мати значення для встановлення всіх обставин ДТП. Осіб, які володіють будь-якими відомостями щодо вказаної події, просимо звернутися до чергової частини ТУ ДБР у місті Полтаві за телефоном 0800-350-352 (1)", - закликають в поліцїі.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 18-річний керманич без посвідчення водія на автомобілі Audi збив 15-річного підлітка, який перебував на узбіччі дороги поруч із припаркованим авто

