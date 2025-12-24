11:53  24 декабря
Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники
11:49  24 декабря
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
11:15  24 декабря
В Запорожье из реки вытащили тело женщины
24 декабря 2025, 13:11

Россияне нанесли удар по ТЭЦ под Харьковом: один погибший и 13 раненых

24 декабря 2025, 13:11
Иллюстративное фото: из открытых источников
В Харькове в результате прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде города наблюдаются перебои с энергоснабжением и работой городского транспорта. В результате атаки погиб человек, 13 раненых

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Из-за падения напряжения пострадали теплоснабжение и электротранспорт в районах Рогань, ХТЗ, Новая Бавария и Холодная Гора.

По данным Синегубова, по состоянию на данный момент известно о 13 раненых и одном погибшем. Все пострадавшие госпитализированы, медики обеспечивают всю необходимую помощь.

Профильные службы производят осмотр и оценку разрушений, а некоторые районы переходят на режим "энергоострова", чтобы минимизировать последствия для харьковчан.

Движение метрополитеном уже возобновлено. "Харьковоблэнерго" ввел графики аварийных отключений.

Напомним, в среду, 24 декабря, российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Херсона. В результате вражеских обстрелов обесточен Днепровский район. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением.

В Харьковской области усиливают логистические маршруты антидроновыми сетками
24 декабря 2025, 08:44
Оккупанты сбросили авиабомбы на Запорожье: два человека ранены
24 декабря 2025, 06:50
Россияне обстреляли Винницкую область: повреждены 14 домов
23 декабря 2025, 15:06
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
В церковной традиции Рождественский сочельник называется Вечером Рождества Христова
24 декабря 2025, 14:13
На Закарпатье задержали двух наркодельцов, которые ввозили в Украину наркотики на 10 млн грн
24 декабря 2025, 13:50
В Винницкой области закрыли более 60 магазинов за продажу нелегальных жидкостей для электронных сигарет
24 декабря 2025, 13:39
Взрыв в Москве: погибли два сотрудника МВД РФ, которые пытали украинцев – СМИ
24 декабря 2025, 12:48
Зеленский: война с Россией обошлась Украине в 800 млрд долларов
24 декабря 2025, 12:33
"Шоколадка" под прикрытием: киевлянин продавал грибы под видом сладостей
24 декабря 2025, 12:25
На Тернопольщине мужчина умер в больнице после ДТП – полиция ищет виновника
24 декабря 2025, 12:14
Укрзализныця запускает 16 дополнительных поездов на зимние праздники
24 декабря 2025, 11:53
Пожизненное заключение: в Ровно осудили мужчину за изнасилование 13-летней девочки
24 декабря 2025, 11:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
