Россияне нанесли удар по ТЭЦ под Харьковом: один погибший и 13 раненых

В Харькове в результате прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде города наблюдаются перебои с энергоснабжением и работой городского транспорта. В результате атаки погиб человек, 13 раненых

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Из-за падения напряжения пострадали теплоснабжение и электротранспорт в районах Рогань, ХТЗ, Новая Бавария и Холодная Гора.

По данным Синегубова, по состоянию на данный момент известно о 13 раненых и одном погибшем. Все пострадавшие госпитализированы, медики обеспечивают всю необходимую помощь.

Профильные службы производят осмотр и оценку разрушений, а некоторые районы переходят на режим "энергоострова", чтобы минимизировать последствия для харьковчан.

Движение метрополитеном уже возобновлено. "Харьковоблэнерго" ввел графики аварийных отключений.

Напомним, в среду, 24 декабря, российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Херсона. В результате вражеских обстрелов обесточен Днепровский район. Также возможны перебои с централизованным водоснабжением.