Росіяни завдали удару по ТЕЦ під Харковом: один загиблий і 13 поранених

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Харкові внаслідок прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті міста спостерігаються перебої з енергопостачанням та роботою міського транспорту. Внаслідок атаки загинула людина, 13 поранених

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Через падіння напруги постраждали теплопостачання та електротранспорт у районах Рогань, ХТЗ, Нова Баварія та Холодна Гора.

За даними Синєгубова, станом на зараз відомо про 13 поранених і одного загиблого. Усіх постраждалих госпіталізували, медики забезпечують усю необхідну допомогу.

Профільні служби проводять огляд і оцінку руйнувань, а деякі райони переходять на режим "енергоострова", щоб мінімізувати наслідки для харків’ян.

Рух метрополітеном вже відновлено. "Харківобленерго" ввів графіки аварійних відключень.

