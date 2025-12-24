11:53  24 грудня
Укрзалізниця запускає 16 додаткових поїздів на зимові свята
24 грудня
Довічне увʼязнення: у Рівному засудили чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки
24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 13:11

Росіяни завдали удару по ТЕЦ під Харковом: один загиблий і 13 поранених

24 грудня 2025, 13:11
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Харкові внаслідок прицільних ударів по ТЕЦ у передмісті міста спостерігаються перебої з енергопостачанням та роботою міського транспорту. Внаслідок атаки загинула людина, 13 поранених

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Через падіння напруги постраждали теплопостачання та електротранспорт у районах Рогань, ХТЗ, Нова Баварія та Холодна Гора.

За даними Синєгубова, станом на зараз відомо про 13 поранених і одного загиблого. Усіх постраждалих госпіталізували, медики забезпечують усю необхідну допомогу.

Профільні служби проводять огляд і оцінку руйнувань, а деякі райони переходять на режим "енергоострова", щоб мінімізувати наслідки для харків’ян.

Рух метрополітеном вже відновлено. "Харківобленерго" ввів графіки аварійних відключень.

Нагадаємо, в середу, 24 грудня, російські окупанти атакували критичну інфраструктуру Херсона. Внаслідок ворожих обстрілів знеструмлений Дніпровський район. Також можливі перебої з централізованим водопостачанням.

Харків передмістя ТЕЦ атака російська армія загиблий поранені теплопостачання
На Харківщині посилюють логістичні маршрути антидроновими сітками
24 грудня 2025, 08:44
Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя: двоє людей поранені
24 грудня 2025, 06:50
Росіяни обстріляли Вінниччину: пошкоджено 14 будинків
23 грудня 2025, 15:06
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У церковній традиції Різдвяний святвечір має назву Навечір’я Різдва Христового
24 грудня 2025, 14:13
На Закарпатті затримали двох наркоділків, які ввозили в Україну наркотики на 10 млн грн
24 грудня 2025, 13:50
На Вінниччині закрили понад 60 магазинів за продаж нелегальних рідин для електронних сигарет
24 грудня 2025, 13:39
Вибух у Москві: загинули двоє співробітників МВС РФ, які катували українців – ЗМІ
24 грудня 2025, 12:48
Зеленський: війна з Росією обійшлася Україні у 800 млрд доларів
24 грудня 2025, 12:33
"Шоколадка" під прикриттям: киянин продавав гриби під виглядом солодощів
24 грудня 2025, 12:25
На Тернопільщині чоловік помер у лікарні після ДТП – поліція шукає винуватця
24 грудня 2025, 12:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
