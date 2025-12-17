На Харківщині притягнули до відповідальності жінку, яка відмовилась евакуювати дітей

Фото з відкритих джерел

Поліція задокументувала відмову жінки вивозити дітей у безпечне місце. Зазначається, що евакуація дітей з Куп'янська є обов'язковою

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

14 грудня з Куп'янську примусово евакуювали 39-річну жінку та трьох дітей: хлопчики віком 9 та 17 років, а також дворічна дівчинка. Зараз родину вивезли в умовно безпечне місця. Під час евакуаційних заходів жінка відмовлялася виїжджати сама та вивозити дітей на безпечну територію.

Правоохоронці склали протокол про невиконання батьківських обов’язків та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 18 дітей з тимчасово окупованих районів Херсонщини, серед яких наймолодшому всього 2 роки.