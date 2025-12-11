Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла пожежа

Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання сталося загоряння двох будівель майстерень на загальній площі близько 1500 кв. м.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 11 грудня ворожий ударний дрон атакував лісогосподарське підприємство в місті Носівка на Чернігівщині. Внаслідок атаки зруйнована адмінбудівля.