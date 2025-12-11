Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла пожежа

Росіяни атакували сільгосппідприємство на Харківщині: виникла масштабна пожежа
Вранці 11 грудня росіяни атакували ударними безпілотниками сільськогосподарське підприємство село Підсереднє Куп’янського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання сталося загоряння двох будівель майстерень на загальній площі близько 1500 кв. м.
На щастя, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, вранці 11 грудня ворожий ударний дрон атакував лісогосподарське підприємство в місті Носівка на Чернігівщині. Внаслідок атаки зруйнована адмінбудівля.
11 грудня 2025
