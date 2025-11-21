Работа в Харьковской области: актуальные вакансии недели

иллюстративное фото: из открытых источников

По состоянию на 20 ноября 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 2912 вакансий

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на Харьковскую ОВА.

Итак, топ-10 вакансий недели на Харьковщине:

Врач-нейрохирург – 60 000 грн. Сапер (разминирование) – 50 000 грн. Специалист по публичным закупкам – 48 000 грн. Механик по ремонту транспорта – 30000 грн. Машинист экскаватора – 29990 грн. Заместитель директора – 29 000 грн. Мастер – 25 000 грн. Моторист транспортировочных механизмов – 24980 грн. Газорезчик – 22 600 грн. Мойщик-уборщик подвижного состава – 20 000 грн.

С перечнем актуальных вакансий по Харькову и области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости обращайтесь на горячую линию Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 по номеру: 0800 219 729.

Напомним, в конце октября Благотворительный фонд "Право на защиту" объявил конкурс для работодателей на получение финансовой помощи для покрытия расходов на оплату труда наемных работников.