14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 17:35

Влада Харківщини взяла участь у IV Міжнародному саміті "Продовольство з України"

21 листопада 2025, 17:35
фото: Харківська обласна військова адміністрація
Днями у Києві відбувся IV Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Захід зібрав світових лідерів, урядовців, представників міжнародних інституцій та експертів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова участь у саміті взяв його заступник Євген Іванов.

Зазначається, що саміт став продовженням розвитку гуманітарної програми Президента України Володимира Зеленського "Grain from Ukraine" у нову ініціативу "Food from Ukraine". Однією з ключових тем заходу стало гуманітарне розмінування як необхідна умова відновлення сільського господарства та забезпечення стійкої реакції на продовольчі кризи в умовах надзвичайних ситуацій.

"У Харківській області заміновано понад 500 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Такої цифри немає більше ніде в країні", – зазначив Євген Іванов.

Щоб пришвидшити процес розмінування на деокупованих територіях, рік тому було ухвалено рішення створити при Харківській обласній військовій адміністрації Центр координації протимінної діяльності.

Центр уже рік успішно працює та об’єднує зусилля у напрямку гуманітарного розмінування.

"Розмінування залишається критично важливим завданням для Харківщини і всієї України в умовах війни. Від очищення земель залежить безпека людей, відновлення аграрного потенціалу, економічна стійкість громад і здатність держави забезпечувати продовольчу стабільність усередині країни і на міжнародному рівні", – додав заступник начальника Харківської ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині розмінування залишається одним із головних пріоритетів зміцнення безпеки. Очільник області Олег Синєгубов зазначив, що темпи очищення територій в області зростають, у тому числі завдяки українським розробкам.

21 листопада 2025
07 серпня 2025
