07 листопада 2025, 18:22

У місті на Харківщині росіяни повністю знищили відділення "Нової пошти"

07 листопада 2025, 18:22
фото: Нова пошта
Уночі 7 листопада ворожими дронами було знищене відділення №1 Нової пошти в Чугуєві на Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

На щастя, працівники та клієнти не постраждали.

Відомо, що у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн. Майже всі вони знищені.

"Нова пошта" компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування.

Роботу відділення тимчасово призупинено.

Як повідомлялось, росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині. Про це заявили українські військовослужбовці.

