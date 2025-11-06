Росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Також армія РФ просунулась біля населених пунктів Синельникове, Вільча, Лиман на Північно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал "ШО НА ФРОНТІ?".

Як зазначається, на даному напрямку росіяни продовжують розширювати плацдарм

"Жодних заходів або змін на даному напрямку не вживається. Якщо найближчим часом не буде зроблено аналізу даної проблеми, противник буде на околицях міста Харків", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, місто Вовчанськ внаслідок бойових дій зруйновано практично повністю.

Нагадаємо, днями на Харківщині російські загарбники вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор. Інцидент стався біля села Кругляківка Куп’янського району.