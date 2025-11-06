19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
06 листопада 2025, 20:57

Харківщина готує мобільний зв’язок до зимових блекаутів, — Синєгубов

06 листопада 2025, 20:57
У Харківській області посилюють телекомунікаційну інфраструктуру, щоб забезпечити стабільний мобільний зв’язок восени та взимку — попри російські обстріли та можливі тривалі відключення електроенергії

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Під час наради з головою обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко, представниками мобільних операторів та керівниками громад узгодили ключові кроки підготовки до зими:

  • оснащення базових станцій резервними джерелами живлення;
  • покращення технічного обслуговування телекомунікаційних мереж;
  • координацію з громадами щодо використання альтернативних джерел енергії для об’єктів зв’язку.

"Ми працюємо на випередження, щоб жителі Харківщини могли залишатися на зв’язку та отримувати важливу інформацію за будь-яких умов", — наголосив Синєгубов.

За його словами, підготовчі роботи тривають у всіх районах області, зокрема у прифронтових громадах, де стабільність зв’язку є критично важливою для безпеки людей.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Харків відключення світла
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
07 серпня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
