Харківщина готує мобільний зв’язок до зимових блекаутів, — Синєгубов
У Харківській області посилюють телекомунікаційну інфраструктуру, щоб забезпечити стабільний мобільний зв’язок восени та взимку — попри російські обстріли та можливі тривалі відключення електроенергії
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Під час наради з головою обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко, представниками мобільних операторів та керівниками громад узгодили ключові кроки підготовки до зими:
- оснащення базових станцій резервними джерелами живлення;
- покращення технічного обслуговування телекомунікаційних мереж;
- координацію з громадами щодо використання альтернативних джерел енергії для об’єктів зв’язку.
"Ми працюємо на випередження, щоб жителі Харківщини могли залишатися на зв’язку та отримувати важливу інформацію за будь-яких умов", — наголосив Синєгубов.
За його словами, підготовчі роботи тривають у всіх районах області, зокрема у прифронтових громадах, де стабільність зв’язку є критично важливою для безпеки людей.
Нагадаємо, раніше експерти говорили про те, що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію для населення. Зокрема, це пояснюють необхідністю відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури.