Харьковская ОВА приглашает бизнес на онлайн-встречу: обсудят экономические перспективы региона

Фото: иллюстративное

Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса", направленной на усиление взаимодействия между местными властями и предпринимательским сообществом

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Следующая встреча состоится 6 ноября 2025 в 12:00 и будет посвящена обсуждению проблем и перспектив развития региональной экономики Харьковщины.

К участию приглашают представителей бизнеса, экспертов и общественных деятелей. Для регистрации необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +38 097 735 98 44.

Ранее сообщалось, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.