15:38  05 ноября
За скандального эксвоенкома из Одесщины внесли более 100 миллионов залога
13:13  05 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
11:55  05 ноября
Во Львовской области учитель организовал бизнес на путешествиях для ухилянцев
05 ноября 2025, 16:17

Харьковская ОВА приглашает бизнес на онлайн-встречу: обсудят экономические перспективы региона

05 ноября 2025, 16:17
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Харьковская областная военная администрация продолжает работу онлайн-платформы "Диалог власти и бизнеса", направленной на усиление взаимодействия между местными властями и предпринимательским сообществом

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает RegioNews.

Следующая встреча состоится 6 ноября 2025 в 12:00 и будет посвящена обсуждению проблем и перспектив развития региональной экономики Харьковщины.

К участию приглашают представителей бизнеса, экспертов и общественных деятелей. Для регистрации необходимо заполнить электронную анкету по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить в Департаменте экономики и международных отношений Харьковской ОВА по телефону: +38 097 735 98 44.

Ранее сообщалось, Харьковская область готовится расширить программу поддержки предпринимателей. Со следующего года жители региона смогут претендовать на увеличенные микрогранты для открытия или развития собственного бизнеса, что открывает новые возможности малого предпринимательства.

31 октября 2025
