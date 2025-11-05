15:38  05 листопада
05 листопада 2025, 16:17

Харківська ОВА запрошує бізнес на онлайн-зустріч: обговорять економічні перспективи регіону

05 листопада 2025, 16:17
Фото: ілюстративне
Харківська обласна військова адміністрація продовжує роботу онлайн-платформи "Діалог влади та бізнесу", спрямованої на посилення взаємодії між місцевою владою та підприємницькою спільнотою

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає RegioNews.

Наступна зустріч відбудеться 6 листопада 2025 року о 12:00 та буде присвячена обговоренню проблем і перспектив розвитку регіональної економіки Харківщини.

До участі запрошують представників бізнесу, експертів та громадських діячів. Для реєстрації потрібно заповнити електронну анкету за посиланням.

Додаткову інформацію можна отримати у Департаменті економіки та міжнародних відносин Харківської ОВА за телефоном: +38097 735 98 44.

Раніше повідомлялося, Харківська область готується розширити програму підтримки підприємців. З наступного року мешканці регіону зможуть претендувати на збільшені мікрогранти для відкриття або розвитку власного бізнесу, що відкриває нові можливості для малого підприємництва.

Харківська ОВА бізнес економіка онлайн-зустріч діалог платформа розвиток
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
