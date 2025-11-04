Фото: ілюстративне

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала на водія штраф у розмірі 5100 гривень за грубу та зневажливу поведінку

Про це повідомляє Офіс мовного омбудсмена, передає RegioNews.

За словами Івановської, порушення передбачене статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім штрафу, вона направила звернення до Національної поліції, Служби безпеки України та центрального офісу компанії, де працював водій.

Сервіс таксі обмежив доступ водія до платформи безстроково та розіслав усім співробітникам оновлені вимоги обслуговувати пасажирів українською мовою.

Згідно зі статтею 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", усі види пасажирського транспорту мають обслуговувати людей державною мовою, окрім випадків, коли пасажир наполягає на іншій мові.

"Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута", – розповіла Олена Івановська.

