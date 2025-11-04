12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 15:18

У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою

04 листопада 2025, 15:18
Читайте также
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська наклала на водія штраф у розмірі 5100 гривень за грубу та зневажливу поведінку

Про це повідомляє Офіс мовного омбудсмена, передає RegioNews.

За словами Івановської, порушення передбачене статтею 188-52 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім штрафу, вона направила звернення до Національної поліції, Служби безпеки України та центрального офісу компанії, де працював водій.

Сервіс таксі обмежив доступ водія до платформи безстроково та розіслав усім співробітникам оновлені вимоги обслуговувати пасажирів українською мовою.

Згідно зі статтею 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", усі види пасажирського транспорту мають обслуговувати людей державною мовою, окрім випадків, коли пасажир наполягає на іншій мові.

"Ми очікуємо відповіді і від правоохоронних органів щодо надання правової оцінки висловлюванням водія, які можуть мати ознаки виправдовування дій держави-агресора. Особи, які зневажливо ставляться до української мови, до державних символів і до самої держави Україна, мають відповісти за законом. Ми не маємо права толерувати прояви мовної агресії, за якими стоїть ідеологічна отрута", – розповіла Олена Івановська.

Нагадаємо, в Кропивницькому таксист напав на пасажирку після словесного конфлікту в автомобілі. Подія трапилася увечері 7 червня, коли водій вимагав, щоб жінки вийшли з авто, і один із пасажирів зазнав фізичних ушкоджень.

Харків таксі українська мова штраф мовний скандал Омбудсмен
