Спасатели показали последствия ночной атаки в Харьковской области

Фото: ГСЧС

В результате ночной атаки российских БпЛА возникли пожары. Есть пострадавшие среди гражданских и пожарных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В поселке Докучаевское произошли три пожара: загорелись два частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры. Один из российских дронов попал в здание Роганской местной пожарной команды, сильно повредив депо и технику.

В селе Русская Лозовая также горел частный дом.

Предварительно, в результате атак ранены шесть гражданских, среди них двое пожарных МПО.

Все очаги возгорания ликвидированы. На местах работали спасатели, пиротехники, кинологи и местная пожарная команда.

Напомним, ночью 4 ноября российские войска массированно обстреляли Харьковский район. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.