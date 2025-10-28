15:29  28 жовтня
У Хмельницькому пролунав потужний вибух, пошкоджено багатоповерхівку
15:14  28 жовтня
Синоптикиня попередила про мінливу погоду із дощами та вітром
14:57  28 жовтня
У мережі з'явилася унікальна карта Дніпра 1942 року
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2025, 20:49

На Харківщині запрацював Офіс податкових консультантів

28 жовтня 2025, 20:49
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Новий сервіс із початку вересня запроваджено з метою максимальної підтримки платників податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

"Підвищення податкової грамотності, зменшення порушень законодавства і зростання рівня добровільної сплати податків – на такий результат спрямована співпраця податкової служби з бізнесом", – йдеться у повідомленні.

Фахівці, задіяні в роботі Офісу, надають усні консультаційні послуги при особистому зверненні платника.

Офіс працює за адресою:

  • м. Харків, проспект Науки, 9 (перший поверх).

Платники можуть здійснити попередній запис на бажану дату прийому, зателефонувавши за номером (057) 702 87 10.

Режим роботи Офісу:

  • понеділок – четвер: 08:00-12:00; 12:45-17:00;
  • п’ятниця: 08:00-12:00; 12:45-15:45;
  • субота та неділя – вихідні дні.

Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині відбудеться онлайн-семінар про соціальну відповідальність бізнесу. Захід відбудеться у середу, 29 жовтня, о 12:00.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область податки Харківська ОВА сервіс
Харківська ОВА та Nonviolent Peaceforce International співпрацюватимуть у сфері захисту цивільного населення
24 жовтня 2025, 18:19
Названо вакансії тижня на Харківщині: кого шукають роботодавці та які зарплати обіцяють
24 жовтня 2025, 17:15
Фонд "Право на захист" оголошує конкурс для роботодавців Харківщини
24 жовтня 2025, 16:22
Всі новини »
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
У ЄС повідомили, скільки українців перебувають під тимчасовим захистом
28 жовтня 2025, 21:40
FPV-дрони, барикади і десятки жертв: у Бразилії спалахнула війна між урядом і наркокартелями
28 жовтня 2025, 21:35
Україна оголосила про підозру Кіркорову: що відомо і що йому загрожує
28 жовтня 2025, 21:30
У Росії повідомляють про вбивство воєнкора та пропагандиста Позднякова, — ЗМІ
28 жовтня 2025, 20:58
У Польщі 13-річний українець проїхав 30 км на велосипеді, щоб зустрітися з подругою з інтернету: його зупинила поліція
28 жовтня 2025, 20:53
У Запорізькій області підірвали потяг окупантів
28 жовтня 2025, 20:16
Білорусь готує розгортання нового ЗРК "Орешник": комплекс мають поставити на бойове чергування в грудні
28 жовтня 2025, 20:13
"Екшн" на Дарницькій площі: чоловік у стилі "Рембо" розніс авто та влаштував бійку просто посеред дороги, — соцмережі
28 жовтня 2025, 19:55
Прив'язав собаку до машини та тягнув її дорогою: на Прикарпатті відправили за ґрати чоловіка, який вбив тварину
28 жовтня 2025, 19:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »