На Харківщині запрацював Офіс податкових консультантів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Новий сервіс із початку вересня запроваджено з метою максимальної підтримки платників податків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

"Підвищення податкової грамотності, зменшення порушень законодавства і зростання рівня добровільної сплати податків – на такий результат спрямована співпраця податкової служби з бізнесом", – йдеться у повідомленні.

Фахівці, задіяні в роботі Офісу, надають усні консультаційні послуги при особистому зверненні платника.

Офіс працює за адресою:

м. Харків, проспект Науки, 9 (перший поверх).

Платники можуть здійснити попередній запис на бажану дату прийому, зателефонувавши за номером (057) 702 87 10.

Режим роботи Офісу:

понеділок – четвер: 08:00-12:00; 12:45-17:00;

п’ятниця: 08:00-12:00; 12:45-15:45;

субота та неділя – вихідні дні.

Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.

Нагадаємо, на Харківщині відбудеться онлайн-семінар про соціальну відповідальність бізнесу. Захід відбудеться у середу, 29 жовтня, о 12:00.