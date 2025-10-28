На Харківщині запрацював Офіс податкових консультантів
Новий сервіс із початку вересня запроваджено з метою максимальної підтримки платників податків
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.
"Підвищення податкової грамотності, зменшення порушень законодавства і зростання рівня добровільної сплати податків – на такий результат спрямована співпраця податкової служби з бізнесом", – йдеться у повідомленні.
Фахівці, задіяні в роботі Офісу, надають усні консультаційні послуги при особистому зверненні платника.
Офіс працює за адресою:
- м. Харків, проспект Науки, 9 (перший поверх).
Платники можуть здійснити попередній запис на бажану дату прийому, зателефонувавши за номером (057) 702 87 10.
Режим роботи Офісу:
- понеділок – четвер: 08:00-12:00; 12:45-17:00;
- п’ятниця: 08:00-12:00; 12:45-15:45;
- субота та неділя – вихідні дні.
Програма реалізується за підтримки Харківської ОВА.
