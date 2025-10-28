15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 17:35

На Харківщині відбудеться онлайн-семінар про соціальну відповідальність бізнесу

28 жовтня 2025, 17:35
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 29 жовтня, о 12:00 відбудеться бізнес-семінар на тему: «Соціальна відповідальність бізнесу як основа формування ефективної команди»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Учасники семінару матимуть змогу:

• прослухати лекцію Дар’ї Бутенко, доцента кафедри підприємництва, торгівлі та туристичного бізнесу ХНЕУ ім. С. Кузнеця на тему: "Соціальна відповідальність у контексті досягнення цілей сталого розвитку та забезпечення прибутковості";

• долучитися до дискусії про вплив корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на формування конкурентоспроможності бізнесу;

• отримати огляд міжнародних трендів споживчих уподобань.

Семінар відбудеться на платформі ZOOM за посиланням.

Додаткова інформація за телефоном: (050) 786-48-88.

Захід організовано Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва спільно з Харківський обласний центр молоді та Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця за підтримки Харківської ОВА.

Як повідомлялось, бізнес Харківщини отримає нові програми підтримки та пільги. Серед актуальних ініціатив бізнесу – пропозиція скоротити тривалість комендантської години, аби ритейл міг працювати ефективніше.

Харківська область Харківська ОВА бізнес семінар підприємці
