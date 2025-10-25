Десятки тисяч жителів Харківщини залишились без світла після російської атаки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 25 жовтня армія РФ завдала ударів по Лозовій на Харківщині. Внаслідок обстрілів знеструмлено близько 25 тисяч абонентів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Як зазначається, екстрені служби вже працюють. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня Росія атакувала декілька енергооб’єктів на Харківщині. Наслідки атак встановлюються.