16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
25 жовтня 2025, 14:17

Десятки тисяч жителів Харківщини залишились без світла після російської атаки

25 жовтня 2025, 14:17
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У суботу, 25 жовтня армія РФ завдала ударів по Лозовій на Харківщині. Внаслідок обстрілів знеструмлено близько 25 тисяч абонентів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Як зазначається, екстрені служби вже працюють. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня Росія атакувала декілька енергооб’єктів на Харківщині. Наслідки атак встановлюються.

