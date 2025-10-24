14:05  24 жовтня
З'явилися подробиці теракту на Житомирщині
21:55  24 жовтня
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
18:31  24 жовтня
У Луцьку 13-річний хлопчик помер після вживання шаурми – не встиг доїхати до лікарні
UA | RU
UA | RU
24 жовтня 2025, 22:20

У Харкові будуть судити шахрая, заробляв на фейкових державних виплатах

24 жовтня 2025, 22:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Харкові будуть судити чоловіка, який причетний до фішингової шахрайської схеми. Аферисти запустили таргетовану рекламу про нібито державні виплати

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Facebook шахраї запустили рекламу про нібито фінансову допомогу, проте насправді перехід за посиланням вів на фішинговий сайт, схожий на "Дію". Там люди вводили пін-код та логін із паролем до мобільного банку, передаючи зловмисникам доступ до власних рахунків.

У Харкові ділок знімав кошти за допомогою банкоматів. Тепер прокурори вже направили до суду обвинувальний акт. 22-річному харків'янину загрожує від трьох до восьми років.

Нагадаємо, раніше одеські правоохоронці викрили листоношу, який крав чужі пенсії. До правоохоронців звернулося подружжя пенсіонерів, 76-річна жінка та її 85-річний чоловік, які нещодавно повернулися до України після тривалої поїздки за кордон. У Пенсійному фонді вони дізналися, що нібито отримували грошові виплати, хоча насправді цього не було.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист Харків
На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів
24 жовтня 2025, 21:25
На Львівщині викрили підлітка, який крав гроші з чужих банківських карток
15 жовтня 2025, 20:55
У Запоріжжі чоловік купив за майже мільйон авто, якого не існує
15 жовтня 2025, 12:47
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Спроба втечі за $25 тисяч закінчилась ДТП на кордоні з Молдовою: 7 чоловіків в BMW X5 потрапили до лікарні
24 жовтня 2025, 21:55
На окупованому Запоріжжі росіяни знищують малий бізнес: що відбувається
24 жовтня 2025, 21:40
В Дарницькому районі Києва трамвай наїхав на пішохода: що відомо про потерпілого
24 жовтня 2025, 21:30
На Вінниччині викрили крипто-шахраїв, які вкрали понад 60 тисяч доларів
24 жовтня 2025, 21:25
Нові КАБи здатні досягати околиць Києва: старі методи захисту можуть не спрацювати
24 жовтня 2025, 21:15
На Закарпатті спроба втекти за кордон ледь не закінчилась трагедією
24 жовтня 2025, 20:55
Військовий у Харкові намагався "відкупити" п'яну дружину за кермом – суд виніс вирок
24 жовтня 2025, 20:52
Небезпечна знахідка: на Чернігівщині виявили нерозірвані бойові частини ворожих дронів
24 жовтня 2025, 20:38
На Київщині мотоцикліст "влаштував гонки" та влаштував ДТП
24 жовтня 2025, 20:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Всі блоги »