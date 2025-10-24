Ілюстративне фото

У Харкові будуть судити чоловіка, який причетний до фішингової шахрайської схеми. Аферисти запустили таргетовану рекламу про нібито державні виплати

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Facebook шахраї запустили рекламу про нібито фінансову допомогу, проте насправді перехід за посиланням вів на фішинговий сайт, схожий на "Дію". Там люди вводили пін-код та логін із паролем до мобільного банку, передаючи зловмисникам доступ до власних рахунків.

У Харкові ділок знімав кошти за допомогою банкоматів. Тепер прокурори вже направили до суду обвинувальний акт. 22-річному харків'янину загрожує від трьох до восьми років.

