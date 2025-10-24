Названо вакансії тижня на Харківщині: кого шукають роботодавці та які зарплати обіцяють
Станом на 23 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3036 вакансій
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.
Отже, топ-10 вакансій:
1. Машиніст екскаватора – 50 000 грн.
2. Головний бухгалтер – 38 600 грн.
3. Апаратник змішування – 30 250 грн.
4. Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій – 30 000 грн.
5. Друкар-тиснильник – 29 980 грн.
6. Газорізальник – 22 600 грн.
7. Технолог – 22 000 грн.
8. Помічник керівника підприємства – 20 000 грн.
9. Керівник групи – 19 940 грн.
10. Акумуляторник – 17 000 грн.
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.
