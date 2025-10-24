Названо вакансії тижня на Харківщині: кого шукають роботодавці та які зарплати обіцяють

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на 23 жовтня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3036 вакансій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Отже, топ-10 вакансій:

1. Машиніст екскаватора – 50 000 грн.

2. Головний бухгалтер – 38 600 грн.

3. Апаратник змішування – 30 250 грн.

4. Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій – 30 000 грн.

5. Друкар-тиснильник – 29 980 грн.

6. Газорізальник – 22 600 грн.

7. Технолог – 22 000 грн.

8. Помічник керівника підприємства – 20 000 грн.

9. Керівник групи – 19 940 грн.

10. Акумуляторник – 17 000 грн.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номером: 0800 219 729.

Як повідомлялось, Благодійний фонд "Право на захист" за підтримки Харківської ОВА оголошує конкурс для роботодавців на отримання фінансової допомоги для покриття витрат на оплату праці найманих працівників.