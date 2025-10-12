16:46  11 жовтня
Сварка в автобусі Кривого Рогу закінчилася смертю пасажира
09:59  12 жовтня
У Дніпрі 15-річному хлопцю відірвало палець внаслідок вибуху невідомого предмета
10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
UA | RU
UA | RU
12 жовтня 2025, 11:20

На Харківщині внаслідок обстрілів БпЛА – 5 постраждалих, серед яких 12-річна дівчинка

12 жовтня 2025, 11:20
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

Поліцейські документують наслідки нічних обстрілів у кількох районах області, де постраждали п’ятеро людей

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Поліцейські Харківщини продовжують фіксувати наслідки обстрілів, які завдала армія країни-агресора. За останню добу удари припали на Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення застосовувалися керовані авіабомби та різні типи безпілотників.

Уночі дрон влучив у будівлю навчального закладу в Чугуєві. Від удару вибито вікна та двері, пошкоджено фасад і покрівлю. На місці виникла пожежа. Також постраждали сусідні багатоповерхівки та легкові автомобілі. Внаслідок інциденту травмовані п’ятеро людей: 12-річна дівчинка, дві жінки 59 та 78 років та чоловіки 54 і 69 років. Усі потерпілі отримали медичну допомогу через гостру стресову реакцію.

Пошкоджена будівля навчального закладу в Чугуєві

У Вовчанську через удар ворожого дрону загорівся житловий будинок, однак обійшлося без постраждалих. В селищі Борова FPV-дрон потрапив в автомобіль швидкої допомоги, пошкодивши бокове скло. Крім того, на території Борівської громади зафіксовано руйнування сільськогосподарської техніки. В Куп’янському районі під обстрілами постраждав навчальний заклад у селищі Шевченкове.

11 жовтня правоохоронці оглянули місця подій та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, на Донеччині за добу обстріли забрали життя чотирьох людей та поранили дев’ятьох. Під ударом опинилися кілька районів, а пошкодження торкнулися житлових будинків, автівок і важливої інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область обстріли дрони Чугуїв постраждалі евакуація війна
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
На Київщині в багажнику Jeep Cherokee прикордонники виявили 39-річного чоловіка
12 жовтня 2025, 15:25
На кордоні зі Словаччиною 43-річна жінка намагалася перевезти майже 1800 пачок сигарет
12 жовтня 2025, 14:55
У Києві невідомий відкрив стрілянину в барі – постраждала молода дівчина
12 жовтня 2025, 14:27
На Київщині під час обстрілу підстанції поранено двох працівників ДТЕК
12 жовтня 2025, 14:03
На Дніпропетровщині затримали рибалок за незаконний вилов риби майже на 80 тис. грн
12 жовтня 2025, 13:45
У Казахстані з 17 жовтня запроваджують хімічну кастрацію педофілів
12 жовтня 2025, 13:16
У Києві поліція затримала чоловіка, який вимагав від музиканта виконати російські пісні
12 жовтня 2025, 13:01
У Києві стався напад на синагогу – молодики застосували сльозогінний газ і показували нацистські символи
12 жовтня 2025, 12:29
ДТП на Івано-Франківщині: зіткнулися мікроавтобус і легковик, є постраждалі
12 жовтня 2025, 12:00
В’їзд і виїзд із ЄС: що зміниться з 12 жовтня 2025 року
12 жовтня 2025, 11:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »