Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Поліцейські Харківщини продовжують фіксувати наслідки обстрілів, які завдала армія країни-агресора. За останню добу удари припали на Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони. Проти мирного населення застосовувалися керовані авіабомби та різні типи безпілотників.

Уночі дрон влучив у будівлю навчального закладу в Чугуєві. Від удару вибито вікна та двері, пошкоджено фасад і покрівлю. На місці виникла пожежа. Також постраждали сусідні багатоповерхівки та легкові автомобілі. Внаслідок інциденту травмовані п’ятеро людей: 12-річна дівчинка, дві жінки 59 та 78 років та чоловіки 54 і 69 років. Усі потерпілі отримали медичну допомогу через гостру стресову реакцію.

Пошкоджена будівля навчального закладу в Чугуєві

У Вовчанську через удар ворожого дрону загорівся житловий будинок, однак обійшлося без постраждалих. В селищі Борова FPV-дрон потрапив в автомобіль швидкої допомоги, пошкодивши бокове скло. Крім того, на території Борівської громади зафіксовано руйнування сільськогосподарської техніки. В Куп’янському районі під обстрілами постраждав навчальний заклад у селищі Шевченкове.

11 жовтня правоохоронці оглянули місця подій та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами воєнних злочинів.

Раніше повідомлялося, на Донеччині за добу обстріли забрали життя чотирьох людей та поранили дев’ятьох. Під ударом опинилися кілька районів, а пошкодження торкнулися житлових будинків, автівок і важливої інфраструктури.