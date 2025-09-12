Фото з відкритих джерел

У місті Ізмаїл почали збивати панно, яке вціліло після обстрілів РФ. На це звернула увагу активістка

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Громадська активістка Elmira Ettinger зазначила, що йдеться про будинок на вул. Соборності, 39. Там було вороже влучання. Проте місцеві жителі зазначили, що сама мозаїка не постраждала.

"Проте зараз її збивають. За проєктом реновації будинку на фото перший поверх не передбачає збереження цих панно на тематику древньої історії. Чому таке рішення прийняли й не інтегрували мозаїку в оновлення — загадка. Вороги не розбили, тому наші проєктанти вирішили добити", - каже активістка.

