Харківська ОВА та ЮНІСЕФ реалізують проєкти для підтримки громад і шкіл
У Харківській області триває співпраця з ЮНІСЕФ у сфері раннього відновлення та розвитку громад
Про це інформує RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.
За дорученням голови ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела робочу зустріч з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
Під час засідання розглянули візуалізацію та дизайн майбутнього Центру життєстійкості, який планують створити в Зміївській тергромаді. Крім стандартних послуг, у закладі працюватимуть і з людьми, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. Наступний етап – розробка проєктної документації та визначення обсягів співфінансування громади та ЮНІСЕФ.
Також на засіданні обговорили проєкт ЮНІСЕФ із підтримки шкіл, що працюють офлайн або у змішаному форматі. Раніше 18 шкіл Харківщини вже отримали по 7 тисяч доларів на відновлення та покращення умов. Тепер ОВА та ЮНІСЕФ визначатимуть нові заклади для участі в програмі.
Зазначається, що ЮНІСЕФ також планує профінансувати програму з надолуження освітніх втрат у школах Чугуївської громади. Це буде перший пілотний проєкт із навчанням з 8 предметів. Якщо він покаже результат, програму поширять на інші громади.
