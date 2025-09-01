ФОТО: Харківська ОВА

У Харківській області триває співпраця з ЮНІСЕФ у сфері раннього відновлення та розвитку громад

Про це інформує RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

За дорученням голови ХОВА Олега Синєгубова його заступниця Віта Ковальська провела робочу зустріч з представниками Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Під час засідання розглянули візуалізацію та дизайн майбутнього Центру життєстійкості, який планують створити в Зміївській тергромаді. Крім стандартних послуг, у закладі працюватимуть і з людьми, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. Наступний етап – розробка проєктної документації та визначення обсягів співфінансування громади та ЮНІСЕФ.

Також на засіданні обговорили проєкт ЮНІСЕФ із підтримки шкіл, що працюють офлайн або у змішаному форматі. Раніше 18 шкіл Харківщини вже отримали по 7 тисяч доларів на відновлення та покращення умов. Тепер ОВА та ЮНІСЕФ визначатимуть нові заклади для участі в програмі.

Зазначається, що ЮНІСЕФ також планує профінансувати програму з надолуження освітніх втрат у школах Чугуївської громади. Це буде перший пілотний проєкт із навчанням з 8 предметів. Якщо він покаже результат, програму поширять на інші громади.

