Фото: ілюстративне

За підтримки Харківської ОВА Харківська обласна служба зайнятості продовжує активну роботу з відновлення економічного та соціального життя міста

Про це повідомляє Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

Цього року її послугами скористалися 8 203 мешканці Харкова, з яких 2 762 змогли працевлаштуватися на постійні робочі місця.

За сприяння Харківської ОВА роботодавці міста також отримують фінансову підтримку. 421 підприємство отримало 23,4 млн гривень компенсацій та відшкодувань, що дозволило працевлаштувати 924 працівники серед внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій.

Додатково 19 млн гривень виділено провідним підприємствам як допомогу по частковому безробіттю. Загальна сума компенсацій та допомоги для роботодавців на сьогодні становить 42,4 млн гривень. Це дозволило підтримати роботу підприємств, створити нові робочі місця та зберегти роботу для 1 411 харків'ян.

Раніше повідомлялося, безробітні у Харкові залучаються до ліквідації наслідків обстрілів. Це дає змогу їм працювати та одночасно здобувати нові професійні навички.