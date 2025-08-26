13:16  26 серпня
26 серпня 2025, 15:39

Малі гранти на Харківщині: підтримка для родин і нові соціальні послуги

26 серпня 2025, 15:39
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У межах національної програми малих грантів, що охоплює 10 областей України, включно з Харківською, громади отримають фінансування на розвиток соціальних послуг для вразливих категорій населення – передусім родин з дітьми та людей з інвалідністю

Про це повідомляє RegioNews.

Проєкт реалізують у межах програми SPIRIT за підтримки Міністерства соціальної політики України, ЮНІСЕФ, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, уряду Великої Британії та за підтримки Харківської обласної військової адміністрації.

Участь у програмі беруть громади, відібрані через відкритий конкурс.

Відібрані надавачі соціальних послуг отримають фінансування до 60 тисяч доларів для впровадження нових сервісів. Послуги для населення надаються безкоштовно. Особливість підходу – у прямому фінансуванні саме надавачів послуг, а не органів влади, що дозволяє швидше реагувати на потреби людей.

У Харківській області підтримку вже отримали 12 організацій, зокрема в Харкові, Чугуєві, Ізюмі, Лозовій, Златопіллі, Близнюках і Слобожанській громаді. Серед послуг – соціальний супровід родин у складних обставинах, денний догляд дітей з інвалідністю, підтримка дітей-сиріт та послуги раннього втручання.

Підсумки реалізації програми планують підбити наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, Харківщина продовжує активну співпрацю з міжнародними організаціями для прискореного відновлення регіону, що постраждав внаслідок воєнних дій. Зазначається, що Харківщина та Дніпрпопетровщина отримають $14 млн на гуманітарні проєкти.

