Фото: ОВА

У Харківській ОВА під час засідання платформи "Діалог влади та бізнесу" обговорили програми підтримки підприємств у сфері енергоефективності та забезпечення їх стабільної роботи під час війни

Про це передає RegioNews із посиланням на Харківську ОВА.

Заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов наголосив, що питання безперебійного функціонування бізнесу в умовах можливих тривалих відключень світла чи газу перебуває на контролі голови ОВА Олега Синєгубова. Він додав, що область комунікує з урядом та профільними міністерствами, аби вносити нові рішення до державних програм підтримки.

Представники "Укрексімбанку" нагадали, що у перші місяці повномасштабного вторгнення надали підприємцям і аграріям Харківщини понад 500 млн грн кредитів, що дозволило зберегти продовольчу безпеку. Нині банк продовжує кредитування в межах програми "5-7-9%" і є партнером "єРоботи", яка передбачає гранти на розвиток переробки.

За словами заступника керуючого філією "Укрексімбанку" в Харкові Андрія Ольхового, одним із ключових напрямків роботи є підтримка проєктів з енергозбереження та енергонезалежності бізнесу. Йдеться про будівництво сонячних, вітрових, біогазових і газових електростанцій, модернізацію обладнання та розвиток систем накопичення енергії.

Також під час засідання обговорили питання підключення підприємств до мереж "Харківобленерго". Кількість виданих технічних умов з початку повномасштабної війни постійно зростає.

Заступник голови ОВА Євген Іванов запропонував створити єдину базу контактів фахівців енергетичних компаній, аби підприємці могли швидко зв’язатися у разі аварій чи пошкодження мереж і оперативно отримати допомогу.

Нагадаємо, ветеранам Харківщини розповіли, як відкрити власний бізнес за грантові кошти та отримати медичну і соціальну допомогу від держави.