Фото: ДСНС

На Харківщині сапери ДСНС продовжують очищувати від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарські угіддя, які опинилися в зоні бойових дій

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС .

За допомогою машини механізованого розмінування Nikken фахівці щодня виявляють і знешкоджують десятки небезпечних боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди, мінометні міни та касетні елементи.

Рятувальники наголошують, що кожен такий предмет становить смертельну загрозу для людей і техніки. Мета робіт – зробити українські поля безпечними для аграріїв та відновити повноцінну роботу сільського господарства.

ДСНС закликає громадян бути обережними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером "101".

