13 серпня 2025, 10:20

У ДСНС показали, як сапери розміновують сільськогосподарські угіддя на Харківщині

13 серпня 2025, 10:20
Фото: ДСНС
На Харківщині сапери ДСНС продовжують очищувати від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарські угіддя, які опинилися в зоні бойових дій

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

За допомогою машини механізованого розмінування Nikken фахівці щодня виявляють і знешкоджують десятки небезпечних боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди, мінометні міни та касетні елементи.

Рятувальники наголошують, що кожен такий предмет становить смертельну загрозу для людей і техніки. Мета робіт – зробити українські поля безпечними для аграріїв та відновити повноцінну роботу сільського господарства.

ДСНС закликає громадян бути обережними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером "101".

Нагадаємо, у Київській області вибухотехніки знищили бойову частину російського безпілотника. Ворожий дрон знайшли на території Броварського району.

