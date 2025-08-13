У ДСНС показали, як сапери розміновують сільськогосподарські угіддя на Харківщині
На Харківщині сапери ДСНС продовжують очищувати від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарські угіддя, які опинилися в зоні бойових дій
ДСНС
За допомогою машини механізованого розмінування Nikken фахівці щодня виявляють і знешкоджують десятки небезпечних боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди, мінометні міни та касетні елементи.
Рятувальники наголошують, що кожен такий предмет становить смертельну загрозу для людей і техніки. Мета робіт – зробити українські поля безпечними для аграріїв та відновити повноцінну роботу сільського господарства.
ДСНС закликає громадян бути обережними та у разі виявлення підозрілих предметів негайно телефонувати за номером "101".
