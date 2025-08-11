Фото: Національна поліція України

На Харківщині зафіксували нову серію атак, під час яких загинули та постраждали мирні жителі

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Унаслідок чергових обстрілів та атак безпілотників на Харківщині загинув мирний житель, ще п’ятеро людей отримали поранення. Поліція зафіксувала руйнування та інші наслідки, які кваліфікують як воєнні злочини.

За даними правоохоронців, під удар потрапило селище Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджено житловий будинок. Загинув 62-річний місцевий житель, ще дві жінки отримали травми. Постраждалим надали медичну допомогу.

Пошкоджені будинки та авто

У місті Куп’янськ зафіксовано ще один інцидент - FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого поранення дістав чоловік. У селищі Козача Лопань вибухівка з ворожого безпілотника травмувала жінку 1957 року народження. Її госпіталізували.

Крім того, в Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого доставили до лікарні Харкова.

