07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 10:19

Обстріли Харківщини забрали життя чоловіка та поранили п’ятьох

11 серпня 2025, 10:19
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

На Харківщині зафіксували нову серію атак, під час яких загинули та постраждали мирні жителі

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Унаслідок чергових обстрілів та атак безпілотників на Харківщині загинув мирний житель, ще п’ятеро людей отримали поранення. Поліція зафіксувала руйнування та інші наслідки, які кваліфікують як воєнні злочини.

За даними правоохоронців, під удар потрапило селище Купʼянськ-Вузловий. Там пошкоджено житловий будинок. Загинув 62-річний місцевий житель, ще дві жінки отримали травми. Постраждалим надали медичну допомогу.

Пошкоджені будинки та авто

У місті Куп’янськ зафіксовано ще один інцидент - FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого поранення дістав чоловік. У селищі Козача Лопань вибухівка з ворожого безпілотника травмувала жінку 1957 року народження. Її госпіталізували.

Крім того, в Купʼянську 64-річний чоловік наступив на невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого доставили до лікарні Харкова.

Раніше повідомлялося, з мікрорайону Корабел у Херсоні триває евакуація мирних жителів через постійну небезпеку обстрілів. За останніми даними, кількість вивезених із зони ризику вже перевищила півтори тисячі осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область обстріли дрони загиблі поранені війна
Експрацівниця Пенсійного фонду готувала ракетний удар росіян по Запоріжжю
11 серпня 2025, 10:15
На Харківщині — штормове попередження через грозу та вітер
11 серпня 2025, 09:58
Жителі Корабела залишають Херсон: понад 1500 уже евакуйовані
11 серпня 2025, 09:39
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Києві зростає кількість госпіталізацій з COVID, все більше пацієнтів у тяжкому стані
11 серпня 2025, 11:54
Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів
11 серпня 2025, 11:42
На Волині повідомляють про затонулу людину: що відомо про його загибель
11 серпня 2025, 11:25
На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20
"Окупанти виють від безпорадності": у ГУР показали знищення логістики ворога на Сумщині
11 серпня 2025, 11:07
Жінка зарізала співмешканця під час застілля у багатоповерхівці Дніпровського району Києва
11 серпня 2025, 11:00
На Полтавщині легковик Opel вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
11 серпня 2025, 10:54
У Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху: врятував кондиціонер
11 серпня 2025, 10:54
Зустріч на Алясці: чому формат Зеленський–Трамп–Путін невигідний Україні
11 серпня 2025, 10:43
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
11 серпня 2025, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »