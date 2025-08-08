19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
08 серпня 2025, 00:12

У Харкові викрили нарколабораторію з товаром на 25 мільйонів гривень

08 серпня 2025, 00:12
Фото: ОГП
Правоохоронці затримали у Харкові організатора наркобізнесу та трьох його спільників

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Ділки виготовляли, зберігали й продавали психотропи та прекурсори. Вони облаштували повноцінну нарколабораторію у приватному будинку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20,5 кг психотропної речовини PVP, гранату Ф-1, розфасований канабіс, понад 400 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків у промислових масштабах.

Орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин та прекурсорів – майже 25 мільйонів гривень.

Усім затриманим оголосили підозру. Організатору та одному зі спільників інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут прекурсорів і психотропів. Двоє інших фігурантів підозрюються у зберіганні та продажу наркотиків.

Вирішується питання про взяття фігурантів під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили масштабну нарколабораторію, яка діяла на території колишнього авторемонтного заводу. Виготовлені препарати ділок поширював по всій Україні через поштові сервіси.

