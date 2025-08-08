Фото: ОГП

Правоохоронці затримали у Харкові організатора наркобізнесу та трьох його спільників

Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора .

Ділки виготовляли, зберігали й продавали психотропи та прекурсори. Вони облаштували повноцінну нарколабораторію у приватному будинку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 20,5 кг психотропної речовини PVP, гранату Ф-1, розфасований канабіс, понад 400 літрів прекурсорів та обладнання для виготовлення наркотиків у промислових масштабах.

Орієнтовна вартість вилучених психотропних речовин та прекурсорів – майже 25 мільйонів гривень.

Усім затриманим оголосили підозру. Організатору та одному зі спільників інкримінують незаконне виготовлення, зберігання та збут прекурсорів і психотропів. Двоє інших фігурантів підозрюються у зберіганні та продажу наркотиків.

Вирішується питання про взяття фігурантів під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили масштабну нарколабораторію, яка діяла на території колишнього авторемонтного заводу. Виготовлені препарати ділок поширював по всій Україні через поштові сервіси.