19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
07 августа 2025, 21:14

В Харькове судили сбежавшего со службы военного

07 августа 2025, 21:14
Иллюстративное фото
Больше года военный скрывался от службы во время войны. Теперь младший сержант получил судебный приговор

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харькове вынесли приговор военному, который без разрешения покинул место службы во время военного положения. Известно, что он был мобилизован. С 23 августа 2023 года по 18 октября 2024 года без соответствующего разрешения покинул место службы.

На суде он признал вину. По словам военного, причиной уклонения от службы была его личная недисциплинированность. В службу он вернулся в октябре 2024 года добровольно.

Суд учел раскаяние, а также многолетнюю судимость подсудимого. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении закрытого типа.

Напомним, ранее в Одесской области судили солдата, подозреваемого в СЗЧ. Ему помогло то, что он вернулся на место службы, и попросил рассмотреть суд без его участия.

СЗЧ суд военные Харьковская область
