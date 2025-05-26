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26 мая 2025, 16:45

Сбежал, но извинился: в Одессе освободили солдата от наказания за СОЧ

26 мая 2025, 16:45
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В Одесской области рассмотрели дело о СОЧ. Вот только в этом случае солдата не приговорили к лишению свободы

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Киевский районный суд Одессы закрыл дело в отношении военного, подозреваемого в СОЧ. Солдату помогло, что он добровольно вернулся на место службы, и попросил рассмотреть суд без его участия.

Военный объяснил, что имел сложные личные обстоятельства, и потому уехал с места службы. Однако, когда он решил свои проблемы, сразу сообщил командование о готовности вернуться в подразделение и исполнять обязанности. Он подал в суд письмо, в котором подтвердил свое желание вернуться на фронт, заверив в искреннем раскаянии.

Напомним, ранее во Львовской области судили солдата по СОЧ. Только через год службы он убегал девять раз. Самый длинный побег длился полгода. Все остальные разы он возвращался на место службы через неделю.

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