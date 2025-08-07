У Харкові судили військового, який втік зі служби

Ілюстративне фото

Понад рік військовий ховався від служби під час війни. Тепер молодший сержант отримав судовий вирок

У Харкові винесли вирок військовому, який без дозволу покинув місце служби під час воєнного стану. Відомо, що він був мобілізованим. З 23 серпня 2023 року по 18 жовтня 2024 року без відповідного дозволу покинув місце служби.

На суді він визнав провину. За словами військового, причиною ухилення від служби була його особиста недисциплінованість. До служби він повернувся у жовтні 2024 року добровільно.

Суд врахував каяття, а також багаторічну судимість підсудного. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з відбуванням у виправній установі закритого типу.

