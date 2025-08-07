19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
07 серпня 2025, 21:14

У Харкові судили військового, який втік зі служби

07 серпня 2025, 21:14
Ілюстративне фото
Понад рік військовий ховався від служби під час війни. Тепер молодший сержант отримав судовий вирок

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харкові винесли вирок військовому, який без дозволу покинув місце служби під час воєнного стану. Відомо, що він був мобілізованим. З 23 серпня 2023 року по 18 жовтня 2024 року без відповідного дозволу покинув місце служби.

На суді він визнав провину. За словами військового, причиною ухилення від служби була його особиста недисциплінованість. До служби він повернувся у жовтні 2024 року добровільно.

Суд врахував каяття, а також багаторічну судимість підсудного. Йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з відбуванням у виправній установі закритого типу.

Нагадаємо, раніше на Одещині судили солдата, якого підозрювали у СЗЧ. Йому допомогло те, що він добровільно повернувся на місце служби, і попросив розглянути суд без його участі.

Всі новини »
07 серпня 2025
