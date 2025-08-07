Фото: ілюстративне

Держенергоефективності спільно з банками UGB Ukrgasbank та Sense Bank запустили програму підтримки енергоефективних кредитів для бізнесу та підприємств

Про це повідомляє Харківська обласна рада, передає RegioNews.

Ця ініціатива, що реалізується в межах Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації України, дозволяє підприємцям і організаціям частково компенсувати відсотки за кредитами, що спрямовані на модернізацію та зниження витрат на енергоносії.

Програма розрахована на фізичних осіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб з українським бенефіціаром, а також державні й комунальні підприємства. Максимальна сума кредиту варіюється від 5 мільйонів гривень для ФОП до 90 мільйонів гривень для підприємств тепло- і водопостачання. Кредит можна отримати на заходи, які підвищують енергоефективність виробництва чи послуг, впровадження відновлюваних джерел енергії, модернізацію теплогенерації та водопостачання, а також енергосервісні проєкти.

Термін кредитування може сягати 10 років, а ставка - до 21% річних. Завдяки державній компенсації частини відсотків фактична вартість позики знижується до 12%, а за використання українського обладнання - до 14%. Для участі у програмі потрібно подати заявку в уповноважений банк, надати відповідний пакет документів, пройти оцінку кредитоспроможності та укласти угоду з Держенергоефективності.

За підтримки Харківської ОВА, завдяки цій підтримці малі та середні підприємства, а також державні установи отримують нові можливості для модернізації, підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку в умовах енергетичних викликів. Система контролю гарантує цільове використання коштів і своєчасну компенсацію відсотків.

