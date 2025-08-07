12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
09:57  07 серпня
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
08:12  07 серпня
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 18:01

Харківщина долучається до держпрограми компенсації відсотків за кредитами на енергоефективність

07 серпня 2025, 18:01
Фото: ілюстративне
Держенергоефективності спільно з банками UGB Ukrgasbank та Sense Bank запустили програму підтримки енергоефективних кредитів для бізнесу та підприємств

Про це повідомляє Харківська обласна рада, передає RegioNews.

Ця ініціатива, що реалізується в межах Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації України, дозволяє підприємцям і організаціям частково компенсувати відсотки за кредитами, що спрямовані на модернізацію та зниження витрат на енергоносії.

Програма розрахована на фізичних осіб-підприємців (ФОП), юридичних осіб з українським бенефіціаром, а також державні й комунальні підприємства. Максимальна сума кредиту варіюється від 5 мільйонів гривень для ФОП до 90 мільйонів гривень для підприємств тепло- і водопостачання. Кредит можна отримати на заходи, які підвищують енергоефективність виробництва чи послуг, впровадження відновлюваних джерел енергії, модернізацію теплогенерації та водопостачання, а також енергосервісні проєкти.

Термін кредитування може сягати 10 років, а ставка - до 21% річних. Завдяки державній компенсації частини відсотків фактична вартість позики знижується до 12%, а за використання українського обладнання - до 14%. Для участі у програмі потрібно подати заявку в уповноважений банк, надати відповідний пакет документів, пройти оцінку кредитоспроможності та укласти угоду з Держенергоефективності.

За підтримки Харківської ОВА, завдяки цій підтримці малі та середні підприємства, а також державні установи отримують нові можливості для модернізації, підвищення конкурентоспроможності та сталого розвитку в умовах енергетичних викликів. Система контролю гарантує цільове використання коштів і своєчасну компенсацію відсотків.

Нагадуємо, на Харківщині відбулася важлива нарада, присвячена підтримці бізнесу та розвитку регіону в умовах війни. Під час зустрічі обговорювалися нові інструменти модернізації, безпеки та соціальної підтримки.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
