Фото: Мінсоцполітика

Міжнародні партнери виділили понад три мільярди гривень для підтримки у прифронтових регіонах родин, які опалюють домівки твердим паливом. Допомогу зможуть отримати, зокрема, жителі Харківської області

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає RegioNews.

Підтримку від іноземних держав обговорили під час робочої зустрічі заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук, першої заступниці міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмили Шемелинець та представників країн-донорів – США, ЄС, Німеччини, Великої Британії, Норвегії та Швейцарії.

За словами першої заступниці міністра соцполітики Людмили Шемелинець, два роки поспіль за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні виплачують додаткову підтримку родинам, які отримують субсидії та обігрівають житло вугіллям чи дровами.

"Однак, минулого року, через певні технічні труднощі частина родин не отримала виплати від УВКБ ООН. Щоб своєчасно забезпечити родини паливом, необхідно якомога швидше запустити програми додаткової підтрики за рахунок донорів. Дякуємо партнерам за підтримку важливих ініціатив та допомогу для українських родин у прифронтових регіонах", – розповіла Людмила Шемелинець.

Тепер міжнародні партнери виділили понад 3 мільярди гривень на підтримку родин у прифронтових регіонах. За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, кожне господарство (яке підпадає певним критеріям вразливості) зможе отримати по 19 400 гривень за весь майбутній опалюваний сезон.

Нагадаємо, раніше на сайті Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України оприлюднено проєкт постанови щодо надання одноразової грошової допомоги населенню, що мешкає в прифронтових регіонах України, протягом опалювального сезону на придбання твердого пічного побутового палива за кошти міжнародних партнерів. Відповідно до проєкту, допомогу зможуть отримати люди, які:

фактично проживають у домогосподарствах, що опалюються твердим пічним паливом;

живуть на території 20-кілометрової зони від лінії зіткнення або державного кордону з РФ;

є жителями територій активних або потенційних бойових дій, а також окупованих населених пунктів.

Йдеться про домогосподарства в областях Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській.