На Харківщині підлітки потрапили в ДТП на мотоциклі — один у важкому стані

Напередодні у місті Богодухів на вулиці Мусійчанській сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Skoda Octavia та мотоцикла Ducati, на якому перебували троє підлітків віком 13, 14 та 15 років

передає RegioNews.

Зазначається, що в результаті зіткнення неповнолітні отримали тяжкі тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Один із хлопців перебуває у вкрай важкому стані.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі травми потерпілим.

Водійку автомобіля Skoda затримано.

