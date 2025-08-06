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06 августа 2025, 08:18

Харьковчанин отсудил у государства компенсацию из-за ошибочных данных в базе МВД

06 августа 2025, 08:18
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Житель Харьковской области получит от Министерства внутренних дел компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч гривен из-за ложной информации в базе данных МВД, которая годами препятствовала ему трудоустроиться

Об этом сообщает "Думка" со ссылкой на постановление Харьковского апелляционного суда, передает RegioNews.

Мужчина подал иск к государству, поскольку в базе МВД более 20 лет ошибочно хранились сведения, будто он был подсудим по уголовному делу с 1996 года. На самом же деле он никогда не был фигурантом никакого уголовного производства.

История началась в 2018 году, когда мужчина обратился в полицию с просьбой получить разрешение на оружие, но получил отказ из-за ошибочной записи об уголовном преследовании по статье 170 Уголовного кодекса Украины.

Ошибка значительно усложнила его жизнь: несмотря на два высших образования, он длительное время не мог отыскать работу по специальности и был обязан стоять на учете в центре занятости.

В 2020 году Второй апелляционный административный суд признал действия МВД противоправными и обязал изъять ложные данные из реестра.

В 2023 году мужчина подал гражданский иск о компенсации морального вреда более 2 миллионов гривен, ссылаясь на стресс, потерю престижа и психологические проблемы. Однако Дергачевский райсуд Харьковской области полностью отказал в удовлетворении иска.

Апелляционный суд, рассмотрев дело, признал вину МВД и частично удовлетворил иск - присудил моральную компенсацию в размере 20 тысяч гривен, отказав в остальных требованиях.

Постановление Харьковского апелляционного суда вступило в законную силу 28 июля 2025 года.

Стороны имеют 30 дней для подачи кассационную жалобу в Верховный суд.

Напомним, в прошлом году суд в Ивано-Франковске удовлетворил иск, поданный Харьковским национальным университетом Воздушных сил против отчисленного курсанта. Парень должен компенсировать университету 1,3 млн грн расходов на содержание его во время учебы.

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