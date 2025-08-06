Харків'янин відсудив у держави компенсацію через помилкові дані в базі МВС

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Житель Харківської області отримає від Міністерства внутрішніх справ компенсацію моральної шкоди в розмірі 20 тисяч гривень через неправдиву інформацію в базі даних МВС, яка роками перешкоджала йому працевлаштуватися

Про це повідомляє "Думка" з посиланням на постанову Харківського апеляційного суду, передає RegioNews.

Чоловік подав позов до держави, оскільки у базі МВС протягом понад 20 років помилково зберігалися відомості, ніби він був підсудним за кримінальною справою з 1996 року. Насправді ж він ніколи не був фігурантом жодного кримінального провадження.

Історія почалась у 2018 році, коли чоловік звернувся до поліції з проханням отримати дозвіл на зброю, але отримав відмову через помилковий запис про кримінальне переслідування за статтею 170 Кримінального кодексу України.

Помилка суттєво ускладнила його життя: незважаючи на дві вищі освіти, він тривалий час не міг знайти роботу за фахом і був змушений стояти на обліку в центрі зайнятості.

У 2020 році Другий апеляційний адміністративний суд визнав дії МВС протиправними та зобов'язав вилучити хибні дані з реєстру.

У 2023 році чоловік подав цивільний позов про компенсацію моральної шкоди понад 2 мільйони гривень, посилаючись на стрес, втрату престижу та психологічні проблеми. Однак Дергачівський райсуд Харківської області повністю відмовив у задоволенні позову.

Апеляційний суд, розглянувши справу, визнав провину МВС і частково задовольнив позов — присудив моральну компенсацію у розмірі 20 тисяч гривень, відмовивши у решті вимог.

Постанова Харківського апеляційного суду набрала законної сили 28 липня 2025 року.

Сторони мають 30 днів на подання касаційної скарги до Верховного Суду.

Нагадаємо, торік суд у Івано-Франківську задовольнив позов, поданий Харківським національним університетом Повітряних сил проти відрахованого курсанта. Хлопець повинен компенсувати університету 1,3 млн грн витрат за утримання його під час навчання.