На Харьковщине женщинам-предпринимателям предоставляют гранты для развития бизнеса
На Харьковщине в 2025 году продлена грантовая программа "СОЗДАЙ!", которая поддерживает украинских женщин, развивающих бизнес в сфере производства и переработки
Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.
Инициатива реализуется Министерством экономики Украины совместно с Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и при содействии Харьковской областной военной администрации.
Общий бюджет второго этапа программы превышает 1 миллион долларов США. Максимальный размер гранта – до 15 тысяч долларов США.
Грантовые средства можно потратить на закупку оборудования, доставку и монтаж и программное обеспечение (до 30% от суммы гранта).
Кто может податься:
- женщины-ФЛП, зарегистрированные в соответствии с украинским законодательством,
- совладелицы ООО или частного предприятия с долей свыше 50%.
Также обязательны условия:
- бизнес должен быть зарегистрирован и работать на территории Украины,
- срок деятельности – более года на момент подачи заявки.
Прием заявок продлится до 31 октября 2025 включительно.
Напомним, в городе Чугуев Харьковской области женщина открыла цветочный магазин благодаря участию в программе "Собственное дело". Она обратилась в службу занятости, прошла обучение, подготовила бизнес-план и получила микрогрант на развитие собственного дела.