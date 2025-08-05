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05 августа 2025, 12:45

На Харьковщине женщинам-предпринимателям предоставляют гранты для развития бизнеса

05 августа 2025, 12:45
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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На Харьковщине в 2025 году продлена грантовая программа "СОЗДАЙ!", которая поддерживает украинских женщин, развивающих бизнес в сфере производства и переработки

Об этом сообщил Харьковский областной центр занятости, передает RegioNews.

Инициатива реализуется Министерством экономики Украины совместно с Ukraine-Moldova American Enterprise Fund и при содействии Харьковской областной военной администрации.

Общий бюджет второго этапа программы превышает 1 миллион долларов США. Максимальный размер гранта – до 15 тысяч долларов США.

Грантовые средства можно потратить на закупку оборудования, доставку и монтаж и программное обеспечение (до 30% от суммы гранта).

Кто может податься:

  • женщины-ФЛП, зарегистрированные в соответствии с украинским законодательством,
  • совладелицы ООО или частного предприятия с долей свыше 50%.

Также обязательны условия:

  • бизнес должен быть зарегистрирован и работать на территории Украины,
  • срок деятельности – более года на момент подачи заявки.

Прием заявок продлится до 31 октября 2025 включительно.

Напомним, в городе Чугуев Харьковской области женщина открыла цветочный магазин благодаря участию в программе "Собственное дело". Она обратилась в службу занятости, прошла обучение, подготовила бизнес-план и получила микрогрант на развитие собственного дела.

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